Biden y Zelenski se reunirán en marco de cumbre de la OTAN

La ciudad de Vilna, capital de Lituania, sede de la cumbre de la OTAN, acogerá el miércoles una reunión entre el presidente de EE. UU., Joe Biden, y su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, para hablar de medidas de seguridad adicionales que la alianza transatlántica puede ofrecer a Kiev.

El martes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, descartó una entrada inmediata de Ucrania a la alianza, debido al conflicto abierto por la invasión rusa, que “llevaría a la OTAN a una guerra contra Rusia”. Sullivan aseguró que existe “mucha buena voluntad” dentro de la organización transatlántica respecto a la voluntad de Kiev, pero que “la pregunta es cuál es el camino”. “Creo que podemos llegar a un buen entendimiento” al respecto, pero “no puedo ponerle un calendario”, dijo.

