Leo Messi aún no pone fecha de retiro con la Selección de Argentina

El astro de la selección argentina Lionel Messi dijo que prefiere disfrutar el presente de la Albiceleste campeona del Mundo en Catar-2022 y despreocuparse sobre hasta cuándo seguirá jugando en el equipo que dirige Lionel Scaloni.

“Ni yo sé hasta cuándo. Va a pasar cuando tenga que pasar. Después de haber conseguido todo queda disfrutar y que el tiempo diga cuándo es el momento”, respondió para el programa “Llave a la eternidad” del canal público de televisión argentina, en una entrevista divulgada la noche del martes y grabada durante su gira en China en junio último.

“¿Cómo me gustaría que me recuerden? Que pase lo que pase en el camino, siempre hay que intentarlo. Ojalá sea ese el mensaje, para la nueva generación que tanto me sigue, me cuida y me defendió. Que me recuerden como buena persona”.

