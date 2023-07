Fantasma de niño aparece en cementerio y desconcierta a expertos paranormales

Un video difundido en TikTok mostró el misterioso fantasma de un niño en un cementerio de Jalisco, México. Aunque la grabación dura apenas cinco segundos, en un pequeño agujero de la pared se puede apreciar el rostro de un pequeño que se asoma cuando un albañil remoza una de las tumbas del lugar.

En las imágenes que fueron publicadas en la cuenta de @zeccicoss con la leyenda “qué susto nos pegó” y que cuentan con más de 240 mil me gusta, apenas se distingue el rostro de un niño en el agujero de la pared cuando otro de los albañiles camina por el lugar.

No obstante, como suele ocurrir con este tipo de videos de terror, los cibernautas pusieron en duda la veracidad de que en realidad haya sido una experiencia paranormal, ya que algunos cuestionaron que se hiciera un acercamiento a dicho sitio. Entre los comentarios de los usuarios están:

“Necesito una explicación jajaja”, “Yo asomándome a ver si ya se fueron los de Coppel”; “Qué miedo y lo peor es que se ve que del otro lado no se ven casas 😳”; “No man%&$ si estuvo fuerte😳😳😳”; “Lo bueno que estoy viendo este video a las 12:30 del medio día”; “Pero era humano o no era nada o que rollo explica no nos dejes así 🥺😏”, dicen algunos de los comentarios.