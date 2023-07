La historia de Yamila Rodríguez: Su pasión por CR7 y no por Messi

El nombre de Yamila Rodríguez ha retumbado en las redes sociales en las últimas horas tras su debut en la Copa del Mundo Femenil 2023. Sin embargo, diversos aficionados criticaron de manera directa a la jugadora, porque tiene un tatuaje de Cristiano Ronaldo, y no de Lionel Messi.

Todo comenzó cuando Yamila ingresó al campo en el duelo que su equipo afrontó ante Italia, pues quedó al descubierto la figura que tiene en la pierna izquierda.

Pero también lleva el rostro de Diego Armando Maradona, una de las máximas figuras del balompié argentino, aunque eso no importó en lo absoluto, pues la lluvia de odio en redes no ha cedido. Y es que, muchos fanáticos la consideraron anti-Messi, por no portar un tatuaje del mayor ídolo de la Albiceleste en este momento.

Yamila Rodríguez durante la sesión de fotos del Mundial haciendo la celebración de Cristiano Ronaldo. 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/h7ichsaxoX — EC7. (@gabrieleguez7) July 26, 2023

La jugadora siente admiración por CR7

La jugadora salió a defenderse, y aseguró que en ningún momento ha externado que no tiene admiración por Leo.

“No la estoy pasando mal por ustedes, sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿No puedes tener un ídolo o un jugador que les guste? Messi es nuestro gran capitán en la selección, pero el hecho de que diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7, no significa que odie a Lionel”, recalcó la futbolista.

A temprana edad, cuando su madre le dio permiso, Rodríguez se hizo su primer tatuaje, el cual fue una foto de su mamá, quien tiene un gorro de Boca Juniors en la cabeza. Posteriormente, se realizó el rostro de Cristiano Ronaldo en la pierna izquierda, ya que lo considera un jugador ejemplar.

El duro mensaje de Yamila Rodriguez, futbolista de la Selección Argentina, tras recibir miles de insultos en sus redes por tener tatuado a Cristiano Ronaldo. Basta de ciberacoso. pic.twitter.com/vwRQ4f0rl5 — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 25, 2023

Pero los comentarios no parecen molestar a Yamila, al ser consciente de que todos pueden admirar a la persona que quieran, aunque también ha dejado claro que Leo es una inspiración en su carrera.