Próximos juegos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

En las últimas semanas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido noticia debido a sus goles que han encandilado al mundo futbolístico y con actuaciones soberbias en sus respectivos equipos, “Lio” con el Inter Miami estadounidense y “CR7” con el Al Nassr saudí.

El domingo fue un día especial. El argentino contribuyó con dos goles y un penalti acertado para llevar al Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup 2023 de la Concacaf. En tanto, el portugués con su anotación clasificó al club Al Nassr a las semifinales del Campeonato de Clubes Árabes.

Los números no mienten. Ambos futbolistas atraviesan un gran momento en sus respectivos equipos, a pesar de no estar en las ligas élite del mundo, pero sus actuaciones marcan diferencia y dan alegrías a sus seguidores.

Marcó Messi, Marcó Ronaldo. Ambos son goleadores de sus respectivas competencias, pero ¿cuándo vuelven a jugar?

Into the semi-finals💪🏼

Great feeling to keep scoring and helping the team to move forward in the competition!⚽️💛💙 pic.twitter.com/pjVyl5BL0t

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 6, 2023