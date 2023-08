El “extraterrestre” Lionel Messi vuelve a jugar este viernes

A raíz de las declaraciones del exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos, David Grusch, en el Congreso de ese país, sobre la presencia de los ovnis (Objetos Voladores No Identificados), la Asociación de Futbol Argentino (AFA) aprovechó el momento para rendirle un homenaje a Lionel Messi, hoy en día jugador de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

“No estamos solos y las autoridades estadounidenses están ocultando la evidencia, dijo el pasado 26 de julio el exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos a un comité del Congreso. Añadió: “El Gobierno posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) -la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial- así como restos de sus operadores no humanos”.

ESTO LE PUEDE INTERESAR: ¡Se agotan los boletos! Selección: Conozca qué localidad está disponible

Las pruebas del extraterrestre

Con ese contexto de una realidad que golpeó no solo a Estados Unidos sino al mundo, los de la AFA aprovecharon el momento para dedicarle un video a Lionel Messi, recién incorporado con el Inter Miami de la MLS, y que este viernes disputará la fase de los cuartos de final de la Leagues Cup de la Concacaf 2023.

“Dicen que en Estados Unidos se ven extraterrestres (aparecen imágenes de Messi cuando fue anunciado oficialmente con Inter Miami), ya lo creo. La primera vez, lo vieron dando vuelta un partido de tiro libre en el minuto 93 (video del gol ante Cruz Azul). Y algunos lo volvieron a ver hace unas horas (días) metiéndose en cuartos (de final) con un tiro de otra galaxia (victoria ante F. C. Dallas). Es un fenómeno sobrenatural”, dice parte del video.

Continúa: “’No es humano’ (video de Grusch). Otros dicen que lo vieron en pleno supermercado, no lo podían creer. Y estos (aficionados que ingresaron al estadio justamente antes de que Messi marcara gol) casi se mueren. Apenas entraron lo tenían tres metros. Cada vez que lo ven pasar la gente se desespera. Saca el celular y lo filma. Lo filmaron caminando por la calle. Arriba de una nave. Volando por el aire. Con poderes del más allá, es una locura”.

La parte final del video explica: “En Estados Unidos no paran de vender camisetas del extraterrestre. No sé… es como si nunca hubieran visto uno. ¿Será que nosotros (Argentina) estamos acostumbrados a los extraterrestres? (imágenes de un mural de Messi y Maradona). Bah… mejor dicho. Con todas las cosas que nos pasan, debe ser que nuestro país es otro planeta”.

Juego del viernes

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a semifinales de la Leagues Cup 2023 este viernes cuando reciban en Fort Lauderdale, Estado de Florida, al Charlotte F. C. en cuartos de final de este torneo que disputan los equipos de la MLS y de la liga mexicana.

Apenas el pasado 17 de julio Messi fue presentado como figura estelar en la MLS y ya ha causado sensación con actuaciones decisivas para el avance del Inter Miami en esta Leagues Cup, donde lleva anotados siete goles en cuatro partidos.

En la fase de grupos, el Inter Miami venció 2-1 al Cruz Azul y Messi anotó el gol del triunfo de tiro libre en tiempo añadido. Después, el argentino aportó un doblete en la victoria por goleada de 4-0 sobre el Atlanta United.

En dieciseisavos de final, el Inter Miami echó del torneo al Orlando City al vencerlo 3-1 con otro doblete del astro argentino.

El trámite de octavos de final ante el FC Dallas fue más complicado para el Inter Miami, y Messi volvió a ser determinante: anotó el primer gol del partido y rescató el empate 4-4 muy cerca del final del partido, también de tiro libre, para forzar la tanda de penales.

En los remates desde los doce pasos, Messi y el español Sergio Busquets acertaron y el Inter Miami selló el pase a cuartos.

En cuartos de final, el rival del Inter Miami será el Charlotte F. C. El partido se jugará en el estadio DRV PNK, en Fort Lauderdale.

Síganos en TikTok