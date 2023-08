Polémico video entre el portero de Charlotte y Messi cuestiona Leagues Cup

La clasificación del Inter Miami a las semifinales de la Leagues Cup dejó una escena curiosa en el DRV PNK Stadium cuando el arquero de Charlotte se acercó a Lionel Messi buscando su autógrafo. Sin embargo, esta inusual interacción, captada en video, genera polémica y plantea interrogantes sobre la integridad del torneo.

El portero croata Kristijan Kahlina quiso sacar provecho de la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Leagues Cup y, tras el silbatazo final, corrió hacia el centro del campo para solicitar el autógrafo de Messi, lo que dio pie a debates sobre la seriedad y competitividad de la Leagues Cup.

El guardameta utilizó su camiseta como lienzo para que el argentino plasmara su firma e incluso solicitó la ayuda de Sergio Busquets para estirar la camisola y así preservar este recuerdo.

Las semifinales de la Leagues Cup 2023 prometen un emocionante enfrentamiento entre los equipos clasificados, dejando a los aficionados con altas expectativas y la posibilidad de presenciar momentos inolvidables en el mundo del futbol. Con la fase de Cuartos de Final concluida, solo cuatro equipos permanecen en la contienda por el codiciado título.

Tras un encuentro dramático en los Cuartos de Final contra LAFC, Rayados de Monterrey se convierte en el único representante de la Liga MX que continúa en la competición. Con un pase que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último minuto, el equipo dirigido por Fernando ‘Tano’ Ortiz busca mantener vivo el sueño de alzar el trofeo de la Leagues Cup. Los ojos de la afición mexicana estarán puestos en ellos, esperando que puedan traer el título a casa.

Nashville SC ha dado un golpe en la mesa al vencer a Minnesota United con una contundente victoria de 5-0 en los Cuartos de Final. Esta aplastante actuación ha llevado al equipo a las Semifinales de la Leagues Cup, donde se enfrentarán a un Rayados de Monterrey decidido a avanzar a la siguiente fase. Nashville SC ha demostrado su capacidad ofensiva y determinación, y los aficionados esperan con ansias ver si pueden continuar su impresionante racha en esta competición.

Los juegos ambos serán el martes 15 de agosto

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 12, 2023