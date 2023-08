¿Dónde ver el Inter Miami de Messi y el Cincinnati de Arquímides?

Lionel Messi y el Inter Miami, campeones de la Leagues Cup 2023, visitan este miércoles 23 de agosto a las 17:00 horas GT al F. C. Cincinnati, club del guatemalteco Arquímides Ordoñez, por las semifinales de la Copa Abierta de Estados Unidos, conocida también como la Lamar Hunt. El juego será en el TQL Stadium.

Desde la llegada de Lionel Messi a Estados Unidos, los partidos del Inter Miami han cobrado mayor importancia. Y este miércoles, para Guatemala será un día especial ya que el campeón del mundo se mide al cuadro del legionario Arquimides Ordoñez, figura en la clasificación de la Selección Nacional Sub-20 de nuestro país al Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023, aunque en la Copa del Mundo dejó muchas dudas, y terminó envuelto en una polémica por no aceptar convocatorias de la selección absoluta.

Pero, ¿dónde se podrá ver el juego?

Aunque aún no se conocen a los convocados por el Cincinnati, y por ende, no hay certeza de que Arquimides Ordoñez juegue ante Lionel Messi, este partido se podrá ver en territorio nacional.

La cadena televisiva encargada de traer en exclusiva las semifinales de la Lamar Hut es TV Azteca Guate en su señal abierta. La filial mexicana cuenta con un canal de señal abierta en el país en Full HD que ofrecerá nitidez de señal, definición de imagen y alta resolución.

En señal HD, TV Azteca Guate transmitirá en los siguientes canales:

Claro: Canal 1008

Cable Color: Canal 108

Vos: Canal 2003

Cable Minerva: Canal 116-8

Cabelnet: Canal 0808

Nortevisión: Canal 8 digital

Intercentro: Canal 116-8

Aplica: Canal 8

Además, en señal abierta en canal 31 y en todas las compañías de cable en el canal 8, en calidad estándar.

Así llegan los equipos

Las semifinales de la Copa Abierta de EE. UU. Lamar Hunt regresan a Cincinnati, Ohio, ya que F. C. Cincinnati recibe al club más popular de la MLS y al jugador más popular del mundo mientras buscan ganar el pasaje a una final de copa y acercarse un poco más al primer trofeo del club desde que se unieron.

Lionel Messi e Inter Miami FC se interponen en el camino de The Orange and Blue, recién llegados de la carrera de Miami hacia el campeonato de la Leagues Cup, y buscan ganar más.

F. C. Cincinnati ingresa a las semifinales en la cima de la tabla de la MLS, pero busca vengar una derrota ante su rival estatal Columbus Crew en su partido más reciente. Los “naranja y azul” están invictos en los juegos luego de una derrota esta temporada.

Cincinnati llegó a la semifinal en 2017 antes de caer ante New York Red Bulls en la prórroga.

Inter Miami no pierde desde que Lionel Messi debutó con el club el 12 de julio ante Cruz Azul de la Liga MX.

Para llegar a la semifinal, F. C. Cincinnati ha ganado cuatro partidos: ante Louisville City, New York City, New York Red Bulls y Pittsburgh Riverhounds .

Inter Miami enfrentó a Miami F. C., Charleston Battery, Nashville S. C. y Birmingham Legion.

