Kimberly Flores ya no es bienvenida en famoso programa de Televisa por esta razón

Fue hace unas semanas atrás cuando Edwin luna y Kimberly Flores volvieron a protagonizar otra polémica. Lo anterior, debido a que cancelaron su participación de último momento en el programa Hoy.

Según declaraciones de la pareja, decidieron no asistir al programa debido a que la expareja de Edwin Luna también fue invitada. Asimismo, ambos le pidieron a Alma Cero que “ya los soltara”, como si se hubiera tratado de un plan de la actriz.

Sin embargo, la productora de la emisión matutina Andrea Rodríguez ya dio su postura al respecto. Rodríguez aseguró que el cantante y su esposa ya no son bien recibidos en famoso matutino de Televisa.

La productora habló sobre el tema y dijo que le daba “mucha flojera” hacerlo, ya que no quiere darle importancia a este evento. Además, dejó en claro que además que ella no planeó nada, también dijo que no son bienvenidos en Hoy.

De acuerdo con Andrea, ella no se había percatado de que Alma y la polémica pareja se podría encontrar, incluso a la hora de armar la escaleta pensó en ponerlas a competir en una dinámica. Sin embargo, alguien cercana a ella le recordó que había problemas entre los tres, por lo que inmediatamente la productora se contactó con la gente que envía el talento a las telenovelas.

Luego de lo anterior, lo único que pudo hacer es cambiar los horarios en que los invitados estaban.

“En ningún momento hubo cero intensiones, si lo hubiera querido hacer, lo hago bien, porque soy buena productora”, dijo la entrevistada.

Kimberly Flores se distrae en Argentina…

Cabe destacar que, la pareja regresó recientemente de unas vacaciones que se tomaron por Argentina. Ambos disfrutaron de la nieve junto con sus pequeños hijos, quienes se mostraron muy emocionados.

Por su parte, Kim aprovechó para presumir sus curvas en un diminuto traje de baño, pese a las bajas temperaturas.