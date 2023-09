Tena: “Tenemos que jugar al 100% si queremos ganarle a El Salvador”

Este jueves, las selecciones de Guatemala y El Salvador se enfrentarán en el estadio Doroteo Guamuch Flores, en el marco de la primera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. Este emocionante enfrentamiento promete ser un evento de alto voltaje, y el entrenador de la selección guatemalteca, Luis Fernando Tena, ha compartido sus expectativas y comentarios antes del gran partido.

Luis Fernando Tena, conocido por su vasta experiencia en el fútbol, comenzó destacando la importancia de este encuentro en el proceso de preparación para su selección: “Hubo partidos entre equipos de Guatemala y El Salvador pero a nivel de selecciones es totalmente distinto. El Salvador está arriba de nosotros en el ranking y nosotros tenemos que jugar al 100% si queremos ganarle”, expresó.

Luis Fernando Tena habla previo al juego ante El Salvador

El entrenador también hizo hincapié en la importancia de la afición guatemalteca. “Tenemos la responsabilidad de mantener esas expectativas que generamos en la Copa Oro. Estoy muy contento de que las entradas estén agotadas”, agregó.

“Tenemos mucha responsabilidad y poco a poco hemos ganado respeto de los rivales pero nunca perdemos de vista que somos el ciento y tanto en el ranking y creo que nunca seremos favoritos en los partidos”. indicó el estratega de la Selección de Guatemala.

Tena aseguró que esperarán a Samayoa para ver si puede arrancar en el once inicial, cabe resaltar que fue el último en incorporarse a los entrenos: “Tenemos que esperar lo de Nicolás Samayoa para ver como pasa la noche”, agregó.

Sobre el once inicial, Tena expresó lo siguiente: “Ya tenemos el sustituto de Aaron Herrera y Carlos Mejía ya está recuperado. Ya tengo el once inicial pero prefiero no decirlo”, sentenció.

El juego se desarrollará en el estadio Doroteo Guamuch Flores a las 20:00 horas, y se espera que más de 16 mil aficionados estén presentes en el estadio ubicado en la zona 5 capitalina. La pasión de la afición guatemalteca siempre es un factor determinante en los partidos en casa, y se espera que el estadio estalle de emoción durante este enfrentamiento clave.

Recuerde que puede seguir el partido a través del 89.7 de Emisoras Unidas, o bien en nuestra radio en línea, también puede seguir todas las incidencias, el minuto a minuto y las mejores imágenes en nuestro perfil de X (anteriormente Twitter).