“Guatemala debe visitar Panamá y nosotros iremos a ganarles”, dice Christiansen

Thomas Christiansen, el entrenador de la selección de Panamá, habló en la conferencia de prensa posterior al empate de su equipo ante Guatemala, un partido que le dejó una sensación amarga al danés-español, cuyas expectativas estaban en lograr una victoria en su visita a Guatemala.

En sus declaraciones, Christiansen evitó comentar sobre el arbitraje de Said Martínez, elogió al equipo guatemalteco, expresó su descontento por el resultado y también hizo mención al mal estado del césped del estadio Doroteo Guamuch Flores.

“Un empate sería un buen resultado, sí, pero viendo cómo fue la primera mitad, en la que nos sentimos cómodos y generamos bastantes oportunidades, debimos haber sentenciado el partido en la primera parte”, comenzó Christiansen.

Según Christiansen, las tempranas tarjetas amarillas en contra de su equipo les pasaron factura, aunque evitó criticar al arbitraje en un tono serio. “El arbitraje es lo que es, para uno u otro equipo. No voy a entrar en detalles porque me puede rebotar. Repasaré los puntos que nos corresponden a nosotros, no al árbitro”, comentó.

#VamosGuate | Estas fueron las declaraciones del técnico de Panamá, Thomas Christiansen, tras el empate 1-1 ante Guatemala en la fecha 2 de la Liga de Naciones 🇵🇦 📹 @noel_solis pic.twitter.com/B0cqfmGYNs — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 11, 2023

Christiansen le da el mérito del empate a Guatemala

“Creo que debemos darle el mérito a Guatemala. Lucharon hasta el último minuto. Con el marcador en contra, tenían que buscar al menos el empate, y no fuimos lo suficientemente contundentes. Cumplieron con nuestras expectativas”, dijo.

El mal estado de la cancha del Doroteo Guamuch Flores

“El terreno de juego no ayudó ni facilitó la elaboración del juego. El balón botaba de manera irregular, pero esto afectó a ambos equipos”, afirmó brevemente el entrenador danés-español.

Un punto, que sabe a poco, pero positivo para Panamá

A pesar de que el empate sabe a poco después del sólido primer tiempo de su selección, Thomas Christiansen destacó que aún les quedan dos partidos por disputar en la fase de grupos y que este resultado les deja buenas posibilidades de terminar como líderes del grupo. “Tenemos expectativas elevadas, al igual que Guatemala tras la Copa Oro. Deberíamos considerar este punto como algo positivo. Ahora, Guatemala debe visitar Panamá y nosotros iremos a ganarles”, concluyó.