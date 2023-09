González se niega a exponer a los directivos de Antigua: “Ese tema no me toca a mí”

Ronaldo González, ex técnico de la Antigua GFC, compareció ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa respaldada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala (Sifupgua), conjunto que le dio voz para que hablase sobre su abrupta salida del equipo colonial.

El costarricense, previo a regresar a su país este mismo viernes, habló sobre el acoso laboral sufrido al mando de Antigua GFC, rompió su silencio sobre el inconveniente con Oscar Santis y se negó a exponer a la directiva del club, que pese a los “malos tratos”, cumplió con todo lo acordado económicamente.

Ronald González no denunciará a Antigua por acoso laboral…

“Yo no voy a decir nombres. No les voy a mencionar por el respeto y no quiero entrar a detalles. Ya dije que el tema quedaba cerrado aquí. Aquí termina toda acción que tenía en mi contrato. El tema del acoso no me voy a referir más de aquí en adelante”.

¿Cuándo y por qué se rompió la relación González-Antigua?

“Yo tampoco lo entiendo. Hasta la quinta fecha éramos líderes, no sé cuándo se rompió la relación. Yo estaba convencido de lo que estábamos haciendo y día a día reforzábamos el trabajo. Las dos derrotas consecutivas que tuvimos durante mi gestión nos dolieron mucho, pero como les digo, este campeonato no es como se empieza sino como se termina. No podría decirles cuándo se rompió la relación”.

La metodología antigua del club colonial

“El motivo por el cual se pronunció el club fue por que no me adapté a la metodología”. González dejó ver que la Antigua trabaja con una metodología de 2012, la cual comienza a quedarse obsoleta con el paso de los años.

¿Oscar Santis, la razón de su salida?

“Negativo, con todos los jugadores tuve una excelente relación. Con el tema de Oscar nunca tuve ningún problema. Se le habló en privado y lo que se dijo no fue ningún inconveniente”.

Buenas palabras para sus exjugadores

“Logramos en tres meses algo que en otros equipos cuesta. Es un grupo extraordinario, respetuosos, resilientes y con una capacidad de entretenimiento impresionante., Siempre se mantuvo una dinámica linda. Fue una gestión de dialogo y eso es algo por lo que me duele mucho dejar el equipo. Sé que ellos son grandes muchachos”.

¿Por qué no expondrá a la directiva de Antigua?

“Ese tema no me toca a mí. Lo tiene que resolver la gente que está acá en Liga Nacional. Yo solo vengo a explicarle a la prensa el motivo de mi salida. No me voy a referir a nada detalladamente, también debo mantener mucho respecto porque hay muchos tipos de gestiones y llegué a un equipo donde para mí no era la gestión indicada”.

Este suceso no cambiará el amor de Ronald González por Guatemala

“Guatemala es mi segundo país. Viví muchos años acá, hasta tengo un hijo guatemalteco y soy nacionalizado desde aproximadamente el 2002. Nací en Costa Rica, pero a Guatemala le tengo mucho cariño y para nada esto influirá el cariño que le tengo al país”.