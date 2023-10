Actualizan estado de salud del arquero holandés que se desplomó tras un golpe

El mundo del fútbol se estremeció este sábado cuando Etienne Vaessen, el arquero del RKC Waalwijk, sufrió un desvanecimiento y una pérdida momentánea de conciencia después de un choque durante un partido del campeonato de Países Bajos contra el Ajax. Este incidente ha generado preocupación y atención de todo el mundo, pero hay noticias alentadoras sobre su estado de salud.

Cuando quedaban pocos minutos para el final del partido en el que el Ajax dominaba 3-2, Etienne Vaessen permaneció inconsciente sobre el césped. Las imágenes de televisión mostraron claramente el impacto de su choque con el delantero del Ajax, Brian Brobbey. El partido fue inmediatamente suspendido, y la preocupación se apoderó de los jugadores y espectadores presentes en el estadio.

El momento más angustiante llegó cuando el arquero tuvo que ser reanimado sobre el propio terreno de juego. Varios jugadores hicieron gestos de pánico, solicitando la entrada de las asistencias, y los empleados del estadio actuaron con rapidez para cubrir la zona alrededor de Vaessen mientras los equipos médicos de ambos clubes atendían al jugador. Los compañeros de equipo, algunos de ellos visiblemente afectados y con lágrimas en los ojos, formaron un cordón alrededor de su arquero en un gesto de apoyo y solidaridad.

Después de un largo y angustiante período de incertidumbre, llegaron noticias reconfortantes sobre la salud de Etienne Vaessen. El club RKC Waalwijk emitió un comunicado en el que indicaba que el arquero había pasado una “buena noche” y que estaba progresando en su recuperación.

Beste RKC'ers,

Wij zijn enorm geschrokken door het incident op het veld met onze keeper Etienne Vaessen. We kunnen mededelen dat hij, na uitgebreid medisch onderzoek, bij kennis is en voor nader onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd.

Wij wensen Etienne heel veel kracht en… pic.twitter.com/P5F3MNW4ZF

— RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) September 30, 2023