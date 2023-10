Premio Nobel de Literatura para el dramaturgo Jon Fosse

El dramaturgo noruego, Jon Fosse, obtuvo este jueves el Premio Nobel de Literatura, en reconocimiento a sus obras “innovadoras” que se han representado en escenarios de todo el mundo. Fosse, de 64 años, fue galardonado “por sus innovadoras obras de teatro y prosa, que dan voz a lo indecible“, declaró la Academia con sede en Estocolmo.

“Su inmensa obra escrita en nynorsk noruego (una de las formas lingüísticas escritas de Noruega) y que abarca una gran variedad de géneros consta de una gran cantidad de obras de teatro, novelas, poemas, ensayos, libros infantiles y traducciones“, declaró el jurado del Nobel.

“Aunque hoy es uno de los dramaturgos más representados en el mundo, también es cada vez más reconocido por su prosa“, añadió.

Sus obras han sido traducidas en alrededor de 50 lenguas y, según su editorial, Samlaget, sus obras se han representado más de mil veces en todo el mundo.

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

