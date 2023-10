¡Pierde su cabello! Paty Navidad muestra su look al estilo de Peso Pluma

Paty Navidad asegura que casi se queda pelona y que ahora luce como Peso Pluma.

La reconocida actriz y presentadora sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al revelar un cambio de look inesperado que experimentó recientemente.

Durante una transmisión en vivo, Navidad confesó que tuvo un accidente que la dejó con un corte de cabello extremadamente corto, similar al característico estilo del cantante de corridos, Peso Pluma.

Paty Navidad explicó que después de salir de “La Casa de los Famosos“, decidió someterse a un cambio de imagen, pero lamentablemente no salió como esperaba.

“Me quedé pelona, tengo el cabello así de chiquitito. Es más, traigo el corte del Peso Pluma”, expresó la actriz.

“Hay una razón […] Saliendo de ‘La Casa de los Famosos’ quiero hacerme un cambio de look y todo eso, y no voy a responsabilizar a nadie, a nadie, absolutamente a nadie, sino que simplemente pues… pasó. Y pues me quise hacer un cambio de look y fui a las luces y todo eso, ¿y qué creen? Me quedé pelona, tengo el cabello así (hizo una seña simulando lo corto de su cabello), me da hasta pena, así, así de chiquitito. Es un trauma vivir esto”, detalló la famosa .

La artista reconoció que esta situación ha sido traumática para ella, especialmente como mujer que aprecia su feminidad y su cabellera. Mientras espera a que su cabello crezca, Paty Navidad ha optado por utilizar extensiones temporales.

Durante su transmisión en vivo, la actriz mostró su nuevo corte de cabello, que apenas alcanza una longitud de poco más de cinco centímetros.

“No importan como tengas el cabello siempre luces hermosa”, “Eso no te hace menos hermosa”, “Yo voto porque salgas con ese look, debes verte linda”, “Siempre serás guapa”, fueron algunas reacciones de sus fans.

