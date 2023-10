Tragedia en el Hockey: Fallece jugador por un “inusual accidente” en pleno partido

La comunidad del hockey sobre hielo se encuentra en estado de conmoción y luto tras la trágica muerte de Adam Johnson, un talentoso jugador de 29 años del equipo Nottingham Panthers, quien perdió la vida en un inusual y desgarrador accidente durante un partido de la Liga Elite de Hockey sobre hielo el pasado sábado.

El terrible incidente ocurrió a falta de poco más de 6 minutos para que finalizara la segunda parte del partido que enfrentaba a los Nottingham Panthers y un rival en Sheffield. En un momento que dejó sin aliento a jugadores y espectadores por igual, Adam Johnson sufrió un corte profundo en el cuello después de que dos compañeros de profesión colisionaron, lo que provocó que un rival deslizara peligrosamente el patín en su cuello.

La gravedad de la situación llevó a que los árbitros tomaran la decisión de detener el juego de inmediato y solicitaron a la afición abandonar el recinto debido a una emergencia médica. A pesar de la rápida respuesta de los servicios médicos presentes en el lugar, lamentablemente, no pudieron hacer nada para salvar la vida de Adam Johnson.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

— The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023