¿Un octavo Balón de Oro para Messi, y el primero para Aitana Bonmatí?

Después de conquistar el Mundial, el argentino Lionel Messi es favorito para hacerse con un octavo Balón de Oro, mientras que la española Aitana Bonmatí, también campeona del mundo, podría lograr por vez primera el galardón individual más prestigioso del planeta fútbol, cuyos premios se entregarán el lunes en París.

Proclamado al fin campeón del mundo, en Catar a finales de 2022, Messi cuenta con grandes opciones de aumentar su ventaja como jugador con más Balones de Oro de la historia, por delante del otro ‘extraterrestre’ del siglo XXI, Cristiano Ronaldo, cinco veces designado como mejor jugador del mundo, pero que no figura entre los nominados este año.

Con argumentos como un Mundial en el bolsillo con siete goles, dos de ellos en la final, y tres pases de gol, además de un más anecdótico título de la Ligue 1 con el PSG, el genio argentino podría suceder en el teatro del Châtelet al francés Karim Benzema.

🚨✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.

Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.

Official decision to be unveiled Monday night in Paris.

🇦🇷 It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2023