Muere protagonista de la serie Friends

El actor Matthew Perry, de 54 años, conocido por su papel en la serie estadounidense Friends, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles, según informó el medio TMZ.

Según lo citado por el medio, fuentes policiales informaron que el actor se habría ahogado en el jacuzzi de su residencia, aunque no se encontraron drogas cerca de él. Además, se ha señalado que en un principio se recibió un llamado de auxilio por un posible paro cardíaco.

Sin embargo, las circunstancias aún están siendo investigadas y se espera obtener más información en las próximas horas.

Sobre Matthew Perry

El fallecido actor y escritor estadounidense-canadiense, Matthew Perry, alcanzó renombre a nivel mundial por su inolvidable interpretación del personaje Chandler Bing en la exitosa serie de NBC, “Friends,” lo que le valió una nominación a los premios Emmy en 2002. Además de su icónico papel en la serie, Perry dejó su huella en el cine, participando en películas como “The Whole Nine Yards,” su secuela “The Whole Ten Yards,” y “17 Again.” También recibió reconocimiento con nominaciones a los premios Emmy y un Globo de Oro por su destacada actuación en la película “The Ron Clark Story.”

Fuera de la pantalla, Perry se aventuró como cocreador, coescritor, productor ejecutivo y protagonista en la comedia televisiva “Mr. Sunshine,” emitida por ABC en 2011. Posteriormente, en 2012, regresó a la televisión como Ryan King, un comentarista deportivo, en la serie cómica “Go On.” Además, Perry destacó como cocreador y actor principal en la serie de CBS, “The Odd Couple,” donde interpretó a Oscar Madison, un papel que mantuvo hasta 2017.