Haaland reaparece en redes sociales tras no ganar el Balón de Oro 2023

Después de una emocionante ceremonia del Balón de Oro 2023 en la que compitió como uno de los favoritos al premio, Erling Haaland, el destacado delantero noruego, ha roto su silencio en las redes sociales. Aunque no expresó sus sentimientos tras no ganar el prestigioso galardón, Haaland compartió un mensaje de agradecimiento por otro importante reconocimiento.

Haaland, quien durante el último año rompió récords goleadores en la Premier League con el Manchester City y contribuyó a ganar el triplete (Champions, Premier y FA Cup), no se fue con las manos vacías de la gala del Balón de Oro. Recibió el premio Gerd Müller al mejor delantero del año por sus impresionantes 56 goles en 57 partidos.

Grateful for the Gerd Müller award and congratulations to @ManCity for best club of the year. Thank you to all my team-mates, the club staff and all fans for making it all possible 🏆 #ballondor #tropheegerdmuller pic.twitter.com/gW0RAl7Ivl

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 31, 2023