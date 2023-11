Entre gritos y aplausos, Miss Guatemala se presenta en Miss Universo

Miss Guatemala ha resaltado dentro de Miss Universo y es que no solo inspira a las mujeres del país, sino del mundo. Su historia resalta que los sueños pueden lograrse con pasión y determinación.

Sin lugar a duda, a lo largo de toda la competencia, Michelle Cohn ha hecho un gran papel. Durante la noche de la preliminar y en el National Custome, la vimos deslumbrar con su belleza y atuendos.

Esta noche, la también mamá y empresaria no ha defraudado y ha impresionado una vez más. Los halagos hacia la guatemalteca no se han hecho esperar, miles de internautas han destacado “que merece estar dentro del top”.

“Guatemala 🇬🇹 espectacular !!!!”

“Si no gana es por que ya está arreglado 😍👏”

“Mis respetos para la reina de Guatemala, además de hermosa y talentosa, es admirable al cumplir su función de esposa y madre. Ella y el traje nos llena de orgullo a los chapines, Viva Guatemala 🇬🇹”

Michelle Cohn ha acaparado las miradas y los reflectores con su diseño en la presentación de National Custome en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Para la ocasión, Cohn optó por un diseño que destaca la flor nacional del país: Monja Blanca.

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, quienes la llenaron de halagos y piropos. “Guatemala no podía fallar”, “Que espectacular luce Michelle”, “Mejor representante no podríamos tener”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en las redes sociales.

