A un mes de su muerte, padrastro de Matthew Perry rompe el silencio

La inesperada muerte Matthew Perry, el pasado 28 de octubre, sigue dando de qué hablar. Ahora su padrastro, Keith Morrison, rompió silencio a través de las redes sociales.

El pasado lunes 27 de noviembre, el también actor decidió utilizar su Twitter para pronunciarse sobre el trágico fallecimiento y para invitar a los fans del actor a que apoyen la Fundación Matthew Perry.

Lo hizo un día antes del conocido en Estados Unidos como GivingTuesday, una jornada cuyo objetivo es promover la solidaridad a través de donaciones a diversas organizaciones.

This is not the sort of thing I commonly do, this pitch. But this year is different. And tomorrow is Giving Tuesday. Do what you can; he would have been grateful. https://t.co/OmaqSgt1rq

— Keith Morrison (@dateline_keith) November 27, 2023