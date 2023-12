Macaulay Culkin recibe estrella en el Paseo de la Fama acompañado de su “mamá”

Macaulay Culkin, quien saltó a la fama con la cinta Home Alone, recibió este viernes 1 de diciembre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Justo cuando se cumplen 33 años del estreno de Mi pobre angelito, el actor que interpretó el papel de Kevin McCallister dejará su huella en el famoso boulevard de la ciudad del cine.

Después de luchar contra las adicciones, él ha mantenido su presencia en la industria del entretenimiento participando en diversas películas y programas de televisión a lo largo de los años.

En un momento particularmente emotivo durante la ceremonia, se produjo un reencuentro entrañable con Catherine O’Hara, la actriz que desempeñó el papel de su madre en la famosa cinta navideña.

Este encuentro casual revivió de manera espontánea una escena icónica de la película, donde O’Hara abraza a Culkin, generando un conmovedor eco del pasado en el presente.

Macaulay Culkin estuvo acompañado por su familia, que incluye a su prometida, la actriz Brenda Song, reconocida por su papel en “Zack y Cody”, así como a sus hijos, a quienes les dedicó unas palabras de gratitud en su discurso.

Macaulay Culkin gets emotional during his Hollywood Walk of Fame ceremony, thanking his team and his partner, Brenda Song. He then ends his speech with a classic "Merry Christmas, ya filthy animals." https://t.co/J2wXNVfbTv pic.twitter.com/rwFS9bjY38

— Variety (@Variety) December 1, 2023