Autoridades indígenas levantan plantón que mantenían en zona 1

Las autoridades indígenas levantaron este lunes 4 de diciembre el plantón que mantenían instalado desde hace 14 días en la 9ª calle y 7ª avenida de la zona 1 capitalina, en el perímetro del Congreso de la República. Sin embargo, resaltaron que solo buscarán tomar un descanso y no significa que hayan cesado las acciones en defensa de la democracia.

Tras anunciar que se retirarán del lugar, los líderes de las distintas comunidades pidieron disculpas a quienes viven en el área “por las molestias ocasionadas”, aunque aclararon que esto es parte de la resistencia como pueblos. Después, hicieron una invocación para levantar el altar utilizado para las ceremonias.

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, explicó que durante las dos semanas que estuvieron presentes en ese sector recibieron contribución de parte de los ciudadanos, algunos acompañando este plantón y otros aportando víveres, alimentos o abrigo para quienes permanecen en resistencia.

“Ahora nos toca levantarlo. No nos vencieron, no nos derrotaron, no estamos vencidos, sino que vamos. Ahora toca ir a la comunidad, a la casa, a la familia, para recuperar energías, lograr equilibrios y retornar a completar nuevamente la lucha”, manifestó.