Conozca el Christmas Village de Spazio y encienda la magia de esta Navidad

Desde el 24 de noviembre hasta el 24 de diciembre, los guatemaltecos tendrán la oportunidad de sumergirse en un verdadero oasis navideño en el corazón de la ciudad: Spazio zona 15, que se convierte en el escenario perfecto para crear recuerdos imborrables y compartir momentos mágicos con familiares y amigos.

Ubicado en el segundo nivel de Spazio, Christmas Village se presenta como la primera villa navideña en Guatemala que reúne una asombrosa diversidad de actividades para todas las edades en un solo lugar.

Cada rincón de esta encantadora villa ha sido diseñado para transportar a los asistentes a un entorno festivo lleno de alegría, color y sorpresas.

Atracciones para toda la familia

Christmas Photoland: en donde se captura la magia con 10 espectaculares sets fotográficos para crear recuerdos inolvidables. Se pueden hacer reservaciones a través del WhatsApp al 3284-3913, visitar www.photolandgt.com o seguir en redes a @photolandgt.

El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 am a 8:00 pm, los sábados y domingos de 9:00 am a 10:00 pm, del 18 al 23 de diciembre de 9:00 am a 11:00 pm y el 24 de diciembre de 8:00 am a 3:00 pm.

Ask Santa: una actividad interactiva diseñada para que los niños puedan preguntarle a Santa Claus todo lo que deseen saber. El horario es el siguiente: sábados y domingos de 10:00 am a 7:00 pm y del 18 al 23 de diciembre de 12:00 pm a 8:00 pm.

The Shop: la tienda de artículos navideños, en donde se encuentran regalos únicos. Estará abierta de lunes a viernes de 10:00 am a 8:00 pm, sábados y domingos de 9:00 am a 10:00 pm, del 18 al 23 de diciembre de 9:00 am a 11:00 pm, y el 24 de diciembre de 8:00 am a 3:00 pm. Se invita a descubrir la magia de regalar en un solo destino.

Elf Wrapping Station: con el cual los regalos destacarán con un toque único. Este es el lugar ideal para empacar obsequios de Navidad de manera creativa. Se atenderá con horarios especiales los viernes de 2:00 pm a 7:00 pm, sábados de 10:00 am a 7:00 pm y domingos de 10:00 am a 6:00 p.m.

Santa’s Workshop: creatividad y diversión para los pequeños artistas; es un espacio para que los niños disfruten haciendo manualidades navideñas. Acompáñanos los viernes de 2:00 pm a 7:00 pm, los sábados de 10:00 am a 7:00 pm y los domingos de 10:00 am a 6:00 pm.

North Pole Mail Room: el lugar perfecto para que los pequeños escriban y envíen sus cartas a Santa Claus. Abierto los viernes de 2:00 pm a 7:00 pm, los sábados de 10:00 am a 7:00 pm y los domingos de 10:00 am a 6:00 pm, este espacio encantado hace que la experiencia de comunicarse con Santa sea inolvidable.

Holly Jolly Café by Barista: disfruta deliciosas bebidas de temporada que despertarán los sentidos. Abierto de miércoles a sábado de 11:00 am a 7:00 pm y los domingos de 10:00 am a 6:00 pm, este café es el refugio perfecto para aquellos que desean deleitar sus paladares con la esencia misma de la Navidad.

Jingle Bell Market by Lady Multitask Guatemala: un mercadito cautivador que ofrece una amplia variedad de artículos para regalos navideños. Abierto de miércoles a sábado de 11:00 am a 7:00 pm y los domingos de 10:00 am a 6:00 pm, este mercado es la solución ideal para encontrar el regalo perfecto y hacer de esta Navidad una experiencia aún más especial.

Winter Playground by Jungla: una estación de juegos diseñada para que los más pequeños se sumerjan en la alegría navideña. Abierto de lunes a viernes de 10:00 am a 8:00 pm, sábados y domingos de 9:00 am a 10:00 pm, del 18 al 23 de diciembre de 9:00 am a 11:00 pm, y el 24 de diciembre de 8:00 am a 3:00 pm, este espacio brinda entretenimiento festivo para los niños durante toda la temporada.

Rudolph’s Pit Stop: para relajarse y disfrutar de un descanso exclusivo en Rudolph’s Pit Stop, una sala de espera exclusiva cortesía de las Tarjetas Bi. Abierto de lunes a viernes de 10:00 am a 8:00 pm, sábados y domingos de 9:00 am a 10:00 pm, del 18 al 23 de diciembre de 9:00 am a 11:00 pm, y el 24 de diciembre de 8:00 am a 3:00 pm. Este rincón de confort es el lugar perfecto para recargar energías durante la visita a Christmas Village.

Gracias al patrocinio de Banco Industrial, Coca-Cola y al apoyo de Lady Multitask, Café Barista y Jungla, Christmas Village de Spazio promete ser un destino para todos aquellos que buscan no solo celebrar la navidad, sino vivirla de una manera auténtica, llena de magia y emotividad.

Además, Christmas Village de Spazio es un lugar para deleitarse con las maravillas navideñas y un recordatorio de la importancia de compartir momentos especiales con seres queridos. Es un llamado a la comunidad a dejar atrás las preocupaciones diarias y vivir la alegría y la calidez que solo la temporada navideña puede ofrecer.

Beneficios para tarjetahabientes Bi

• Photoland: al pagar con Tarjetas Bi Visa, los tarjetahabientes reciben de cortesía tres impresiones extra en la compra de paquetes de 6 y 10 fotos. Además, habrá una fecha exclusiva de fotos con Santa Claus para Tarjetas Bi Visa. Se tendrá disponible 2 días y en cada uno habrá 4 horas exclusivas para fotos con Santa Claus. Exclusivo para Tarjetas Bi Visa.

• Rudolph’s Pit Stop: sala VIP para degustar un break cortesía de las Tarjetas Bi Visa.

• Ask Santa: ¡Invita a un adulto! En la compra de dos entradas para niño, Tarjetas Bi Visa da de cortesía una de adulto.

• North Pole Mail Room: actividad sin costo con Tarjeta Bi Visa.

• Santa’s Workshop. 20% de descuento al pagar con Tarjetas Bi Visa.

Para más información sobre Christmas Village, se pueden consultar las redes sociales @spazioguate y enterarse de por qué la Navidad brilla con más intensidad en Spazio.