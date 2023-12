Mark Sheppard, actor de “Supernatural”, sufre seis infartos masivos

Mark Sheppard está recuperándose de uno de los momentos más complicados de su vida. El intérprete de ‘Supernatural’, donde daba vida a Crowley, ha estado a punto de morir.

El actor sufrió un total de seis infartos y tuvo que ser reanimado hasta en cuatro ocasiones en un solo día. Las labores de los servicios de emergencia evitaron una tragedia.

Los detalles

Según medios internacionales, el intérprete estaba en la cocina de su casa en Los Ángeles cuando se desplomó. A partir de entonces, sufrió hasta seis infartos masivos. A consecuencia de ello, llegó a estar muerto clínicamente en cuatro ocasiones.

A través de sus redes sociales, el famoso comentó lo sucedido.

“¡No os lo vais a creer! Ayer estaba a punto de salir para una cita cuando me desplomé en la cocina. Seis infartos masivos después y tras ser resucitado de la muerte cuatro veces, aparentemente tenía un bloqueo del 100% en mi LAD”, ha explicado, lo que significa que tenía la arteria coronaria mayor totalmente obstruida.

“Si no hubiera sido por mi esposa, el servicio de emergencias de Mulholland y el increíble personal del hospital St. Joseph’s no estaría escribiendo esto. Mis posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Me siento genial. Humilde una vez más. ¡Mañana a casa!”, agregó.

Su compañero Misha Collins, con quien compartió elenco de ‘Supernatural’, ha reaccionado a la publicación celebrando que ya se encuentre mejor: “¡Mark! ¡No tienes por qué hacer siempre lo más espectacular! ¿Seis infartos? 2 o 3 habrían sido suficientemente impresionantes. Vale, nos has impresionado. Ahora para, cúrate y vuelve al camino con nosotros. Te quiero, tío”.

Además muchos de sus fans desearon que se recupere pronto y que cuide de su salud.

