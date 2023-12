Estados Unidos y México se lanzan por la candidatura del Mundial Femenino 2027

El futbol en Norteamérica quiere seguir siendo el foco del futbol mundial y este viernes se ha dado a conocer que Estados Unidos y México presentaron una candidatura conjunta para se sede del Mundial de fútbol femenino de 2027.

Se espera que la propuesta de los dos países vecinos norteamericanos compita con la de Brasil y una candidatura europea de tres naciones, Bélgica, Alemania y Países Bajos. Estados Unidos y México habían hecho público en abril su interés de postular conjuntamente para este evento.

2027 FIFA Women’s World Cup bid: Submitted ☑️

We’re excited to join Mexico in an effort to take our sport to new heights. pic.twitter.com/fMlDCJraZm

— U.S. Soccer (@ussoccer) December 8, 2023