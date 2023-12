Los 27 clubes clasificados a la Copa de Campeones Concacaf 2024

La espera ha concluido, y la emoción está en el aire mientras conocemos a los 27 equipos que participarán en la esperada Copa de Campeones de Concacaf 2024. Este torneo, que promete ser lleno de intensidad y competitividad, contará con la destacada representación del fútbol guatemalteco a través de Comunicaciones FC.

El destino de estos equipos se revelará el próximo miércoles 13 de diciembre en la sede de la Concacaf en Miami. A partir de las 18:00 horas, el sorteo determinará el camino que seguirá cada club en su búsqueda de la gloria en este prestigioso torneo.

Welcome @NERevolution 🇺🇸

The roster for the 2024 #ChampionsCup is complete! 🤩 #Concachampions #EpicBattles pic.twitter.com/CI72eyNi34

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2023