Sia revela a sus fans por qué se sometió a nueva cirugía estética

Sia, famosa por éxitos como Elastic Heart, ha sido noticia nuevamente luego de anunciar a través de su cuenta de Twitter que se sometería a una nueva cirugía estética.

La cantante reveló que se trata de una liposucción y ha querido ser abierta sobre el proceso y los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión.

Dos meses después de revelar que se había realizado un lifting facial, Sia explicó que la medicación prescrita le hizo aumentar de peso de manera que no ha podido contrarrestar con ejercicio ni medicamentos para la tiroides. Ante esta situación, ha optado por la cirugía para sentirse mejor consigo misma y mejorar su autoconfianza.

La australiana ha expresado su deseo de transparencia con sus seguidores para que sepan que su futura apariencia no será el resultado de dieta y ejercicio, sino de un procedimiento estético. Esta honestidad viene con la intención de Sia de no contribuir a los estándares irreales de belleza.

“Quiero ser sincera con todos mis procedimientos para no contribuir al sistema que nos dice que no somos suficientes. Soy insegura como la mayoría de la gente y estar en el ojo público me da ansiedad, así que he tomado la decisión de alterar mi apariencia por mis propios problemas de confianza. ¡Recen por mí, por favor! Los quiero, ¡sigan adelante!”, escribió la artista en sus redes sociales.

La inseguridad de Sia se ha visto reflejada a lo largo de su trayectoria, ocultando su rostro con pelucas de gran tamaño en videos y apariciones públicas.

Recientemente, Sia se presentó con su rostro al descubierto en los Daytime Beauty Awards, evento donde premió al Dr. Ben Talei, cirujano responsable de su lifting. Durante la entrega, se sinceró ante el público, destacando su política de honestidad y reconociendo el trabajo de su médico.

El cambio de Sia y su sinceridad sobre el procedimiento captaron atención a nivel mundial. Muchos fans han aplaudido su forman de ser.

“Me encanta su honestidad, muchas personas creen que los famosos lucen así de la nada”, “Cuántas chicas se cuestionan cómo lucir como una famosa cuando la respuesta es solo cirugías, te aplaudo Sia”, “Espero que algún día te aceptes”, fueron algunas reacciones de sus fans.

