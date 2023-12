¿Es posible un Comunicaciones-Lionel Messi?

La noche de este miércoles se conocieron los 11 emparejamientos de la primera ronda de la Copa de Campeones 2024 de la Concacaf. Fue un sorteo lleno de emociones donde estuvieron presentes los exjugadores Moisés Muñoz y Diego Valery.

Sin duda alguna, el momento especial para Guatemala fue cuando salió la bolita donde estaba posicionado Comunicaciones, el cual quedó en la serie 9 junto al Monterrey de México, recientemente eliminado en cuartos de final de la Liga MX.

De las 11 series sorteadas, una de las más difíciles es la de Comunicaciones ante Monterrey, ya que existe una superioridad histórica y actual de cualquier equipo mexicano sobre un guatemalteco.

NOTA: Comunicaciones medirá fuerzas ante Monterrey por Copa de Campeones

De clasificar, su rival en octavos de final sería el ganador de la serie 10: F. C. Cincinnati- Cavalier F. C. pic.twitter.com/BapD92lvZw

Tras el sorteo, quedó establecido la ruta para los 27 equipos para llegar a la final, y en ese camino existe una posibilidad de que Comunicaciones y el Inter Miami de Lionel Messi puedan cruzarse en una de las cinco fases que tiene la presente Copa de Campeones 2024.

Para que suceda este deben ocurrir tres resultados:

Con esto, es posible que en la fase de los cuartos de final, Comunicaciones tenga la oportunidad de medirse a doble partido ante Inter Miami de Lionel Messi, donde habría en juego un boleto a semifinales.

Brace yourselves for an epic journey! 🙌#Concachampions 🏆 pic.twitter.com/loxy5gHFoQ

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 14, 2023