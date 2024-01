Jonathan Morán: “Uno siempre aspira a jugar en clubes importantes”

El futbolista argentino de 34 años de edad, Jonathan Morán, se convirtió la noche del miércoles 3 de enero en la cuarta alta del Xelajú M. C. para el Torneo Clausura 2024 de la Liga Guate Banrural.

Mediante un comunicado, el cuadro altense informó en sus redes sociales que: “El futbolista sudamericano jugó por más de una década en el futbol de ascenso de su país”. Logró el ascenso con Barracas Central y Deportivo Melo.

También se explica que llegó a Guatemala en el 2023 donde formó parte del Deportivo Guastatoya y destacó con siete goles con el ahora subcampeón nacional.

Declaraciones de Morán

Jonathan Morán, el delantero que nació en Río Negro, Argentina el 14 de abril de 1989, arribó anoche al país, y dio las siguientes declaraciones: “Muy contento de llegar a un club muy grande como Xelajú y espero lograr cosas muy importantes con el club”.

Añadió: “Desde el primer momento que llegué (a Guatemala) sabía que era uno de los equipos más grandes del país con mucha afición. Es un lindo desafío para mi carrera”.

El sudamericano expresó: “Uno siempre aspira a jugar en clubes importantes. Vengo de un club donde me trataron bien, y me abrieron las puertas para que yo me pueda mostrar aquí en el futbol de Guatemala. Muy agradecido con el equipo de Guastatoya”.

Por último, Morán se describió como jugador, en ese sentido, así se calificó: “Me trajeron para hacer goles, espero hacer muchos goles. Soy un jugador muy sacrificado que no da ninguna pelota por perdida, me gusta moverme por todo el frente de ataque y tengo mucho compromiso con el equipo”.

Cuarto refuerzo

Con la llegada del delantero argentino, Jonathan Morán, Xelajú M. C. completó su cuarta alta de cara al campeonato Clausura 2024, el cual arrancará el sábado 20 de enero.

Con anterioridad, los quetzaltecos habían firmado a los nacionales José Longo, Denilson Oliva, el cubano Yasnier Matos, y ahora al argentino Jonathan Morán. Respecto a la bajas, Kenner Gutiérrez, Darwin Lom, Frank De León, Bryan Lemus, Esnaydi Zuñiga, Widvin Tebalán son los futbolistas que no continuarán con los “Súper Chivos”.

