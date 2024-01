Selena Gomez rompe las redes con fotos que publicó su novio

Todo parece indicar que Selena Gomez está comenzando el año de la mejor manera, pues luego de confirmar su nueva relación, se le ha visto más feliz en las redes sociales.

Y es que la cantante tiene una relación amorosa con el productor Benny Blanco, quien hace unos días emocionó a los fans al compartir su felicidad presumiendo a su nueva novia.

A través de historias cautivadoras y fotos llenas de alegría, la pareja ha llevado la narrativa de su romance a un nuevo nivel.

Las imágenes muestran la faceta más natural de la artista: sin apenas maquillaje —solo un poco de máscara de pestañas— y con el pelo ligeramente encrespado.

La sonrisa sincera y la energía positiva que emana de las fotos de Gomez sugieren que esta relación ha traído alegría y estabilidad a su vida.

Comentarios llenos de buenos deseos y emojis de corazones inundan las redes sociales, mientras los admiradores celebran la felicidad de la pareja y esperan ansiosos por más detalles sobre esta nueva conexión en el mundo del entretenimiento.

Selena Gómez luce muy enamorada junto a su nuevo novio, con quien ha compartido un momento lleno de intensidad la noche del miércoles, durante un partido de los Lakers, donde ambos lucen muy emocionados y parecen disfrutar bastante de la compañía del otro.

A pesar de las críticas que ha recibido la joven al elegir a Benny Blanco como su pareja, la también actriz se mostró emocionada y ambos parecen disfrutar bastante de la compañía del otro.

Selena Gomez with her boyfriend Benny Blanco at the Lakers game. pic.twitter.com/7GSvu55EDH

— Pop Crave (@PopCrave) January 4, 2024