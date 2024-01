¿Mejores que Metallica? Vocalista de Iron Maiden hace polémica declaración

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, declaró que ellos son mejores que Metallica y así reaccionaron los fans de la segunda banda.

El famoso artista brindó una entrevista para el medio “Classic Rock”, cuando estaba hablando de algunas anécdotas de la banda, incluyendo cuando decidió volver con ellos en 1999 luego de una corta separación.

“Rod se mostraba ampuloso y bravucón porque sabía que a mí no me interesaba en absoluto. Steve estaba muy desconfiado. Me dijo: ‘¿Por qué quieres volver? En realidad le dije [riendo], quiero volver, Steve, porque, en palabras de mis compañeros, ‘el mundo necesita a Iron Maiden’, y en segundo lugar creo que podemos hacer música increíble”, explica Dickinson refiriéndose al mánager y al guitarrista del grupo cuando tomó aquella decisión de volver.

“Lo que dije fue: Barreremos el pasado con un futuro asombroso. Aunque las primeras palabras que salieron de mi engreída boca fueron: ‘¡Claro que somos mejores que Metallica!”, recordó Dickinson.

“Hay que tener esa actitud. Mick Jagger no llegó a ser Mick Jagger sentándose ahí y disculpándose: ‘Oh, somos bastante buenos, ya sabes, somos casi tan buenos como The Beatles’”, agregó.

Las palabras del músico han generado todo tipo de reacciones, sobretodo por los fieles fans de Metallica y The Beatles.

“Amo Iron Maiden pero no hay comparación”, “Pienso que Iron Maiden es una extraordinaria banda y Metallica también”, “Cada banda tiene lo suyo pero compararse con The Beatles, está loco”, “Creo que se le cayó un tornillo”, “Cada grupo es diferente”, “Jamás podrán llegar a ser como Metallica”, fueron algunas reacciones.

