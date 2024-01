Air Supply anuncia gira y se presentarán en Guatemala

Air Supply es una de las bandas de soft rock histórica. A pesar de haberse fundado en 1975, es decir hace casi 50 años, aún son capaces de llenar recintos importantes donde otorgan conciertos ante miles de espectadores que se deleitan con clásicos que dejó la década de los 70.

El grupo es conocido por tener canciones románticas en su repertorio así como notas de “rock suave”. Entre sus éxitos se encuentran: “All Out Of Love”, “Lost In Love”, “Making Love Out of Nothing All”, “Without You”, “Goodbye”, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Air Supply (@airsupplymusic)

Concierto en Guatemala

A través de sus redes sociales, el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock confirmaron que brindarán la gira llamada “The Lost in Love Experience” en varios países.

Con ello han confirmado que se presentarán en Guatemala el próximo 23 de abril en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asa Promotions (@asapromotions)

“The Lost in Love Experience” es el nombre de este tour que sale del álbum del mismo nombre con clásicos como “Even the nights are better” y “The one that you love”.

Los boletos estarán disponibles muy pronto en preventa en ticketasa.gt. Por el momento no se ha confirmando el precio de los mismos.

Lee también: ►Giammattei y Castillo son juramentados como diputados al Parlacen

Mira también: