¿Cuándo y cómo ver las nominaciones de los Oscar 2024?

La edición número 96 de los premios Oscar será el domingo 10 de marzo. A poco menos de dos meses para la noche más importante de Hollywood, la Academia anunciará oficialmente a todos sus nominados.

Las esperadas nominaciones para los premios Oscar 2024 serán reveladas el martes 23 de enero de 2024, a las 07:30 horas, en el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia, ubicado en Beverly Hills, California. Aquellos ansiosos por conocer a los nominados pueden sintonizar la transmisión en vivo a través de Oscar.com, Oscars.org y las plataformas digitales oficiales de la Academia, que incluyen TikTok, Instagram, YouTube y Facebook.

Este evento marca el inicio de la emocionante temporada de premios cinematográficos, brindando a los cinéfilos la oportunidad de anticipar y celebrar los logros destacados en la industria del cine.

Meet your 2024 Oscar nominations hosts: Zazie Beetz and Jack Quaid. #Oscars

Join us on Tuesday, January 23rd at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT for the Oscar nominations live stream and find who is headed to the 96th Academy Awards. pic.twitter.com/urK6AVKhlr

— The Academy (@TheAcademy) January 19, 2024