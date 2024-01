Trump se pronuncia tras retirada de DeSantis de primarias republicanas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el domingo que abandona su campaña para para la nominación presidencial republicana y dio su apoyo a la candidatura del expresidente Donald Trump. “No tenemos un camino claro para la victoria. Por eso, hoy suspendo mi campaña”, explicó De Santis en un video difundido a través de sus redes sociales, cuando faltaban apenas dos días para las primarias decisivas de Nuevo Hampshire. “Está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle una nueva oportunidad a Donald Trump”, añadió.

DeSantis afirmó que ha tenido “desacuerdos” con Trump, pero afirmó que es mucho mejor opción que el actual presidente, Joe Biden. “Tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño”, dijo el gobernador, quien arremetió contra Haley, porque la considera representante del “corporativismo” y las cesiones ante la ideología ‘woke’ (progresista).

