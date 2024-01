Muere famosa tiktoker de 20 años tras someterse a cirugía

Morgan Ribeiro, una tiktoker de 20 años, falleció después de someterse a una operación de manga gástrica en Turquía. La joven, originaria del sur de Londres, optó por viajar a dicho país en busca del procedimiento, motivada por años de acoso relacionado con su peso. Lamentablemente, su retorno a Gran Bretaña se vio abruptamente interrumpido por una emergencia médica que la llevó a ser hospitalizada en Serbia, donde finalmente perdió la vida debido a complicaciones surgidas tras la intervención quirúrgica.

Erin Gibson, madre de Morgan, expresó su desolación y furia hacia la clínica turca que llevó a cabo la operación. Según su progenitora, Morgan fue dada de alta de manera prematura, apenas tres días después de la cirugía, a pesar de enfrentar una infección grave. Durante el vuelo de regreso, la joven experimentó síntomas alarmantes que provocaron un aterrizaje de emergencia en Belgrado. Los médicos serbios identificaron una perforación en el intestino delgado, resultado de un error quirúrgico que la llevó a un estado crítico y, finalmente, al fallecimiento.

