Ancelotti se cansa y responde a Laporta sobre la “liga adulterada”

El fútbol español, una vez más, se encuentra inmerso en una polémica que ha generado reacciones en ambos bandos. Esta vez, el epicentro de la controversia lo protagonizan Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, y Joan Laporta, presidente del Barcelona. Las declaraciones de Laporta, quien calificó la Liga española como “adulterada”, no pasaron desapercibidas para Ancelotti, quien respondió con contundencia.

En sus declaraciones, Ancelotti no dudó en señalar que las palabras de Laporta buscan “desviar el tiro”, sugiriendo que son una estrategia para desviar la atención del mal momento por el que atraviesa el club azulgrana. Además, el técnico italiano recordó el ‘caso Negreira’ como un ejemplo del problema arraigado en el fútbol español durante las últimas dos décadas. “No me gusta mucho entrar en este tipo de polémicas y de palabras, la verdad es que esta semana han hablado mucho y pienso lo mismo que antes, no tenemos que desviar el tiro porque todo el mundo conoce lo que ha pasado los últimos veinte años en el fútbol español”, respondió Ancelotti.

🗨️ Ancelotti, sobre las palabras de Laporta 💥 “No desviemos el tiro, todos sabemos qué ha pasado en los últimos 20 años”

https://t.co/huY9vcFDbD pic.twitter.com/MyqE4Faxx1 — MARCA (@marca) January 26, 2024

Ancelotti se cansa de las polémicas

El entrenador madridista no se limitó a rebatir las afirmaciones de Laporta, sino que profundizó en la problemática que, a su juicio, afecta al fútbol español. Ancelotti apuntó hacia el “problema del fútbol español” como algo que trasciende más allá de la adulteración de la competición. Hizo referencia a investigaciones en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, sugiriendo que estas podrían arrojar luz sobre una situación que se ha prolongado por dos décadas.

“Ahí está el problema del fútbol español, no de una Liga que no está adulterada. Ha tenido un problema el fútbol español y la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo investigaciones, tenemos que darles tiempo y esperar. Pero el problema del fútbol español ha sido ese en los veinte últimos años. Desviar el tiro no tiene sentido”, expresó el entrenador italiano.

“Desviar el tiro no tiene sentido”, enfatizó Ancelotti, subrayando la necesidad de enfrentar los problemas de raíz en lugar de distraer la atención hacia otros aspectos.

La polémica no se limita únicamente a las declaraciones de Laporta, ya que Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, también expresó su descontento respecto a las decisiones arbitrales que, en su opinión, dificultan ganar una Liga. Ante esto, Ancelotti prefirió mantenerse más cauto, optando por no entrar en detalles sobre sus opiniones personales al respecto.