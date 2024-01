VIDEO. Momento en que iglesia se derrumba. ¿Había personas en su interior?

Una iglesia en la ciudad portuaria de New London, Connecticut, Estados Unidos (EE. UU.) sufrió un colapso parcial la tarde del jueves, 25 de enero de 2024, dejando una escena de destrucción. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente para iniciar las operaciones de rescate. Hasta ahora, no se ha informado de personas atrapadas o víctimas mortales.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas, con el colapso parcial del techo y las cuatro paredes de la iglesia. Videos compartidos en redes sociales muestran los momentos posteriores al accidente, revelando los restos de la estructura y los equipos de emergencia en la zona.

El derrumbe tuvo lugar en la denominada Primera Iglesia Congregacional de la ciudad, considerada un monumento histórico construido en 1850. Unidades de rescate, equipadas con binomios caninos y drones térmicos, se desplazaron al lugar para iniciar la búsqueda de posibles personas atrapadas entre los escombros.

🚨#UPDATE: New drone footage reveals the extensive damage following the collapse of the First Congregational Church. According to the church's pastor, no injuries have been reported in this incident. pic.twitter.com/BKFBHQYdlW

