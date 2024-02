La Conferencia Nacional se queda con el Pro Bowl de la NFL

La Conferencia Nacional (NFC) se impuso este domingo por 64-59 a la Conferencia Americana (AFC) en el Pro Bowl (Juego de Estrellas) 2024 de la NFL realizado en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

Desde el final de la temporada 2022, la NFL modificó el formato del Pro Bowl de un partido tradicional de futbol americano a uno de “flag football” para evitar lesiones innecesarias en sus jugadores.

El “flag football”, que será parte del programa de los juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, es una versión reducida del futbol americano, pero sin contacto, en el que la manera de detener al oponente es quitarle una de las banderas o cintas que lleva a los costados de la cadera.

A este partido asisten los mejores de la NFL escogidos por aficionados y jugadores, excepto los integrantes de los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, que disputarán el Super Bowl LVIII el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Como en la edición del año pasado los equipos fueron dirigidos por los hermanos Manning. Peyton, campeón en los Super Bowls XLI y 50 y miembro del Salón de la Fama fue el coach de la AFC; Eli, monarca en los Super Bowls XLII y XLVI, se encargó de la NFC.

Let him Bake! 🧑‍🍳 Baker Mayfield is the offensive MVP of the #ProBowlGames! pic.twitter.com/YuVM2QRc4J

— NFL (@NFL) February 4, 2024