Técnico de Monterrey reconoce la importancia de Comunicaciones

Fernando Ortiz, técnico del Monterrey de México, compareció esta tarde en la sala de conferencias del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, para analizar la previa del duelo inaugural de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 que disputará su equipo ante Comunicaciones de Guatemala.

El duelo entre ambos clubes está programado para este martes 6 de febrero en la máxima instalación deportiva del país a partir de las 19:00 horas. El partido de vuelta se deberá jugar en el estadio BBVA de Nuevo León el 15 de febrero.

NOTA: Lo que necesitas saber del Comunicaciones vs. Monterrey

“Para nosotros es una responsabilidad de llevar a Monterrey a lo más alto posible. Este compromiso lo tomaremos con la misma seriedad de que el club juega en la liga mexicana”, señaló el estratega, quien reconoció que el cuadro de “Rayados” es uno de los máximos ganadores de la competencia.

Al ser consultado sobre los años que Comunicaciones lleva sin perder ante conjuntos mexicanos y los últimos resultados ante ellos, Fernando Ortiz respondió: “No soy mucho de estadísticas. Todos los partidos para mí son diferentes. Los chicos saben que enfrentarán a un buen rival, y que podamos cerrar de mejor forma en casa”.

El técnico de Monterrey también se refirió al debut de la institución mexicana en este nuevo certamen de Concacaf: “Ansiedad no creo que tengamos, pero si ese nerviosismo de tener una competencia internacional. Enfrentamos a un gran rival y es una serie donde cerramos en casa. No es ansiedad, sino nerviosismo de una serie internacional”.

Añadió: “La presión para nosotros como equipo e institución siempre está. Hoy estamos en la misma situación de querer clasificar a la liguilla y tener una buena participación en la fase final. Existe ese compromiso y exigencia estando en ese club”.

Sobre qué jugadores estarán enfrentando a Comunicaciones, Fernando Ortiz confirmó: “No importa el nombre del jugador que esté en el campo, sino la idea de juego. Los que entren deben de dejar bien parada a la institución. Tenemos una seguidilla de partidos por delante, en mi cabeza hay una rotación, pero no sé qué jugador pueda rotar, pero no importa el jugador, sino la filosofía de juego”.

Continuó: “No tengo en mi cabeza los once que iniciarán el día de mañana. Hoy entrenaremos recién y vemos cómo están los chichos. No he decidido quiénes juegan mañana”.