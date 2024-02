Telegram se renueva a lo grande: estas son las nuevas funciones

Más allá de mercado que acapara WhatsApp o Messenger, Telegram ha ganado terreno en los últimos años debido a su estilo alternativo y funciones más llamativas.

Muchos usuarios han revelado que utilizan esta aplicación de mensajería cuando las otras app tradicionales tienen caídas. Recién empezando el mes, han realizado una actualización para atraer más a sus usuarios.

Entre las funciones están: Mensajes guardados, mensajes de voz y videomensajes de un uso que se eliminan después de reproducirlos, confirmaciones de lectura detalladas que muestran a qué hora se leyó tu mensaje y mucho más.

Cada usuario tiene un chat llamado Mensajes guardados, un lugar para notas, recordatorios y mensajes reenviados de otros chats. Esta actualización convierte a Mensajes guardados en un poderoso sistema de almacenamiento para tus enlaces

Tal como explicaron en su blog oficial, han añadido una decena de funciones nuevas a su app de mensajería para dispositivos móviles, las cuales te pasamos a detallar a continuación.

Renovación en mensajería

Etiquetas para mensajes guardados

Para que tengas aún más organización, puedes añadir múltiples etiquetas a tus mensajes guardados que te permiten filtrarlos rápidamente en la búsqueda.

Mensajes guardados en la multimedia compartida

Los chats, grupos y canales tienen una sección de multimedia compartida para acceder a fotos, enlaces, música y más.

Cabe señalar que esta función está disponible sólo para usuarios suscritos a Premium.

Búsqueda mejorada

Telegram ha mejorado la búsqueda en todos los chats: ahora es más fácil navegar en tus resultados de búsqueda y verlos como una lista compacta.

Mensajes de voz y video de un uso

La opción de ver una vez ahora está disponible para mensajes de voz y video. Estos mensajes se pueden reproducir una vez antes de que sean eliminados automáticamente, con una animación que te hará querer enviarlos sin cesar.

Pausa y reanuda la grabación

Mientras grabas cualquier mensaje de voz o videomensaje, ahora puedes pausar y reanudar la grabación más tarde, en lugar de enviar múltiples mensajes

Hora de lectura en chats privados

Cuando envías un mensaje, 1 tic (?) significa que fue entregado, mientras que 2 tics (??) significan que fue leído, y en chats entre dos usuarios ahora puedes saber la hora exacta en la que tu mensaje fue abierto.

Última vez y hora de lectura unilaterales

Por defecto, cuando ocultas tu última vez u hora de lectura a un usuario, también se oculta la suya para ti. Pero con Telegram Premium, puedes ocultar tu última vez

Permisos para mensajes privados

Con esta actualización, los usuarios de Premium pueden seleccionar quiénes pueden enviarles mensajes, ya sea “Todos” o “Mis contactos y usuarios de Premium”. Si se activa esta última opción, los usuarios que no son contactos o no tienen Premium no pueden iniciar chats contigo, pero pueden responder si les escribes primero.

#CaravanaDelZorro #GasolinerasUNO ♬ sonido original – Emisoras Unidas @emisorasunidas897 Acompáñenos a disfrutar del resumen de la Caravana del Zorro 2024 gracias a Gasolineras UNO. Nuevamente miles de motorizados se reunieron en la emblemática peregrinación que salió desde la zona 1 de la Capital hacia la Basílica de Esquipulas. Este evento cumple 63 años de realizarse en el país. #Caravana