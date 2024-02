Galilea Montijo hace arder las redes con sus fotos junto a su joven novio

Galilea Montijo se ausentó del programa Hoy durante desde la semana pasada, y es porque Pandora la invitó a participar como embajadora en el Carnaval de Brasil 2024.

La presentadora aceptó con todo gusto, pues además estaban invitadas Geraldine Bazán y Tefi Valenzuela. Sin embargo, ella no viajó sola sino en compañía de su actual pareja sentimental, Isaac Moreno.

Como pocas veces lo hace, presumió lo bien que va su romance con el modelo español; recurrió a su cuenta oficial de Instagram y publicó varias fotografías de los eventos especiales a los que asistió en compañía de su amado.

En éstas aparece junto a su apuesto novio frente a un anuncio de la marca de joyería; lució un despampanante outfit negro compuesto por unas mallas punteadas, una falda con olanes, un top amarrado por el cuello. Él se no quedó atrás y posó con un elegante traje negro.

Luego decidió caminar por las calles de Río de Janeiro luciendo un top de la Selección de Fútbol de Brasil y un vestido café con estampado de líneas, mientras que su novio apareció sin camisa, sólo portó un short de mezclilla y una gorra negra.

“La Magia de Río … @galileamontijo ❤️”, escribió el español en la publicación.

El amor de la presentadora

Galilea Montijo está disfrutando su romance al máximo y muy pronto podría sorprender con una gran noticia. Hasta el momento se desconoce si tiene intenciones de contraer matrimonio por segunda ocasión, pero se sabe que quiere convertirse en madre por segunda vez.

Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, ella decidió dejarle un romántico mensaje en su Instagram mostrando lo enamorada que está:

“Día para agradecer tu presencia en mi vida🫶🏻🫶🏻 GRACIAS por aparecer cuando más lo necesitaba ❤️❤️ you Mi Valentine ❤️❤️”. Mientras él respondió:

“𝒯𝑒𝓈 𝓁𝓊𝓂𝒾è𝓇𝑒𝓈 𝓈𝓊𝓇 𝓂𝑜𝒾… Gracias por aparecer en mi vida… por todo lo que me haces sentir… hoy y todos los días del año… SiempreYou @galileamontijo ❤️ #me #you #loveyou #siempreyou”.

