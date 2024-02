Miss Guatemala se confiesa por primera vez y revela porqué se sintió en desventaja en el Miss Universo

Fue en el año 2014 cuando Ana Luisa Montufar tuvo la oportunidad de representar al país en el Miss Universo. Cabe destacar que, la Miss Guatemala asistió al concurso que se celebró en Florida, Estados Unidos.

Ese año, la representante de Colombia, Paulina Vega fue quien se alzó con la ansiada corona. La participación de la modelo nacional destacó, sin embargo, hace unos días hizo una fuerte revelación que sorprendió a sus fanáticos.

Y es que fue un usuario de las redes sociales quien compartió un fragmento de una entrevista que le hicieron. En la misma, la joven revela los motivos del porque cree que no dio el 100% en la competencia.

“Yo pasaba dos horas arreglándome. Yo salí y miraba a las chavas europeas y con rímel, era impactante”, destacó.

Asimismo, agregó: “Ver eso me desinflaba, me sentí en desventaja. Mi país me apoyaba mucho en las redes sociales, decían que en esta ocasión si íbamos a clasificar”, agregó.

Sin embargo, pese a ese apoyo, la modelo se sintió en desventaja a lo largo de toda la competencia. “Yo, Ana Luisa, estando ahí, siento que me desinflé, como que en ese momento lo manejé un poquito mal”, se le escuchó decir.

Miss Guatemala 2014 sale adelante a pesar de las adversidades

Pero eso no fue todo, ya que aseguró que “concursaba”, pero en el fondo “sabía que no iba a clasificar”. “Yo las vi, y dije: ‘Aquí no entro al top 15’. Talvez ellas me miraban diferente, hasta las intimidaba, pero no sé”, concluye la modelo.

Cabe destacar que, luego de que regresara del Miss Universo, la joven se alejó por un tiempo de los reflectores.

Posteriormente, se casó y se convirtió en mamá, sin embargo, cabe destacar que la joven no es muy activa en sus redes sociales actualmente.