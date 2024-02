Kate Middleton se pierde los BAFTA ¿cuál es su estado de salud?

El príncipe Guillermo, heredero del trono británico, acudió sin Kate Middleton al Royal Festival Hall a presenciar en directo la ceremonia de entrega de los premios BAFTA.

El príncipe de Gales, primogénito del rey Carlos III y Lady Di, ocupa el cargo de presidente de la Academia Británica de las Artes del Cine y Televisión (BAFTA), que hoy celebra su 77 edición con un evento de gala en Londres.

Prince William The Prince of Wales at this year’s BAFTAS I would have loved Princess Catherine The Princess of Wales to be with him #PrinceWilliam #PrinceofWales #PrinceWilliamIsAKing #BAFTAs #Bafta #BAFTA2024 pic.twitter.com/9qPQJiLX4W

— Lee Hood (@Mofoman360) February 18, 2024