El Comité Olímpico Internacional dice que está dispuesto a readmitir a Guatemala

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró este miércoles durante su encuentro con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, que su organización está dispuesta a trabajar para que ese país sea readmitido “lo antes posible”, lo que podría permitir la plena participación de sus deportistas en París 2024.

Una pronta readmisión del Comité Olímpico Guatemalteco, suspendido por el COI desde agosto de 2022, “abriría el camino para que sus deportistas compitiesen en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo la bandera nacional y el protocolo habitual”, afirmó la máxima autoridad deportiva en un comunicado tras la reunión bilateral.

IOC President Thomas Bach welcomed the the President of Guatemala @BArevalodeLeon, to Olympic House today.

The two leaders discussed the situation of the National Olympic Committee (NOC) of Guatemala, which is currently suspended by the IOC.

Read more: https://t.co/5pz89TdQUU pic.twitter.com/OB6kZx9qOh

— IOC MEDIA (@iocmedia) February 21, 2024