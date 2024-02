Papá de Selena Quintanilla asegura que Yolanda Saldívar podría morir al salir de la cárcel

Yolanda Saldívar, condenada a cadena perpetua por el asesinato en 1995 de Selena Quintanilla, ese desde la prisión dio a conocer todos los detalles de fatídico día, señalando que fue un accidente, que nunca tuvo intención de causarle ningún daño.

Casi tres décadas después de que la cantante fuera asesinada de un disparo por Saldívar, presidenta de su club de fans y gestora de sus tiendas de ropa, la autora del crimen habla en una docuserie de dos partes titulada ‘Selena & Yolanda: The Secrets Between Them‘ (‘Selena y Yolanda: los secretos entre ellas’).

“En ningún momento quise lastimar a nadie (…) No supe cuando se disparó mi arma (…) Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño”, dice Saldívar, una enfermera del sur de Texas que logró gestionar sus negocios y, finalmente, la asesinó, cuando la estrella tenía 23 años.

Cuando la diva latina descubrió que al parecer le estaba robando dinero, trató de romper cualquier vínculo con ella, pero Saldívar le disparó en un hotel.

Papá de la cantante asegura que ella corre peligro

A raíz del documental, se ha vuelto viral una entrevista que Abraham Quintanilla concedió en 2020, donde asegura que, si a Yolanda Saldívar se le otorga la libertad condicional, podrían estar condenándola a muerte.

El papá de Selena Quintanilla le confesó a Tony Dandrades que seguía recibiendo cartas de las reclusas que comparten lugar de condena con Yolanda y que le prometen que en cualquier oportunidad que tengan, la asesinarán.

Gracias a esas cartas pudo conocer que la presunta asesina de su hija seguía aislada del resto de reclusas, pues muchas han querido acabar con su vida para cobrar venganza.

Él aclaró que ni él ni su familia quieren vengarse o hacerle daño porque eso no le devolverá a su hija, por eso mismo considera que su vida correrá peligro si sale de la cárcel, pues todavía había personas que la odiaban por lo que hizo.