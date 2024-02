Aaron Herrera: “Ha sido la mejor decisión que he tomado hasta ahora”

El lateral guatemalteco, Aaron Herrera, debutará este sábado con el D. C. United en la Major League Soccer, en una etapa que será trascendental para el seleccionado nacional de cara a un año donde tiene dos objetivos: Dar las mejores impresiones y números con su nuevo club, y buscar consolidarse con la Selección Nacional de Guatemala en el inicio de la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En la semana previa a su debut, su club publicó en sus redes sociales un adelanto de la entrevista que le realizara MLS Season Pass (Apple TV), y en la cual, se muestra el perfil del futbolista con raíces guatemaltecas, quien se refirió a su decisión de defender la camisola azul y blanco de Guatemala.

“Sí, mi padre nació y fue criado en Guatemala”, dijo Aaron Herrera, quien se refirió así al hablar de su decisión de defender los intereses de la Selección Nacional de Guatemala: “Hasta ahora ha sido una experiencia increíble. Creo que tomar la decisión de hacer el cambio de una sola vez ha sido más que increíble. Ha sido la mejor decisión que he tomado hasta ahora”.

Sobre las expectativas que tiene Aaron Herrera durante la presente campaña en la MLS, el guatemalteco señaló: “Todo el mundo tiene algo diferente que demostrar y toda esa unión va a proporcionar algo especial este año”.

Añadió: “Creo que tenemos un grupo de jugadores que están aquí para demostrar algo. Ya sea un jugador nuevo o un jugador que viene de la universidad, todos tienen algo que demostrar y creo que todo eso se prestará para algo especial este año”.

El D. C. United recibe al New England este sábado 24 de febrero a las 18:30 horas de Guatemala.

