Los momentos virales de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

En las últimas horas, las dos estrellas mundiales del futbol, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han convertido virales debido a dos momentos particulares. El primero por compartir con su hijo una sesión en el gimnasio y el segundo por una jugada durante el juego inaugural de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y el Real Salt Lake.

NOTA: Aaron Herrera: “Ha sido la mejor decisión que he tomado hasta ahora”

Cristiano Ronaldo

El portugués y jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, compartió en su red social de Instagram una fotografía en la cual se le ve junto a su hijo durante un día de gimnasio

El pequeño Cristiano, quien sigue muy de cerca los pasos de su padre, le acompañó este día en una sesión de trabajo y al final de la misma con una fotografía lucieron sus tonificadas figuras. La complexión física de ambos es producto del esfuerzo arduo y disciplina que ambos llevan, unidos a una dieta estricta y otros hábitos de vida que ayudan a tener dichos cuerpos atléticos.

Pero la imagen dio un rumbo inesperado ya que un pequeño detalle hizo que dicha fotografía tomara otro camino. Un zoom a la imagen que muestra las uñas de los pies de Cristiano Ronaldo pintados de color negro fue motivo para generar burlas en las diferentes redes sociales.

Pero la misma, tiene una explicación, ya que no es la primera vez que se le ve a “CR7” así. Sucede que dicha pintura cumple una gran función: Proteger sus dedos de bacterias y hongos. El esmalte no tiene solamente propiedades estéticas, sino que se trata de una sustancia aséptica para proteger las uñas de ataques indeseados.

Jugada de Messi

Por su parte, el Inter Miami y el Real Salt Lake fueron los equipos que le dieron el banderazo de salida a la nueva temporada de la Major League Soccer (MLS). Al final de los 90 minutos, la victoria fue para el cuadro rosa 2-0 gracias a los goles de Robert Taylor y Diego Gómez.

Durante el partido hubo dos jugadas en las cuales Messi fue protagonista. La primera un tiro de esquina que estuvo cerca de convertirse en gol olímpico, y la otra, una jugada donde fue capaz de pasar el balón sobre la humanidad de un rival que se encontraba lesionado, sin interrumpir la acción de ataque que tenía en ese momento el Inter Miami.

“Lo que acaba de hacer Messi no tiene sentido. Gambeteó al rival que estaba en el piso como si fuera un cono”, “¿Habíamos visto todo de Messi? No, nos faltaba esto: regatear a un rival lesionado”, “¡El regate de Messi que aún no habías visto!”, fueron de algunos de los comentarios en las redes sociales que quedaron sorprendidos por la jugada que hizo Lionel.

¿Habíamos visto todo de Messi? No, nos faltaba esto: regatear a un rival lesionado PD: entiendo que no había visto al jugador en el suelo y que en la dinámica de la acción le sale esquivarlo así cuando se lo encuentrapic.twitter.com/IdEfmwcfS0 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 22, 2024

TikTok