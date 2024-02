De dar consejos de crianza a ser condenada por maltrato infantil

Una popular influencer de crianza, originaria de Estados Unidos, fue condenada a cuatro penas de entre 1 y 15 años de prisión por maltrato infantil contra sus propios hijos. Se trata de Ruby Franke, creadora de contenido conocida por su canal de YouTube “8 Passengers”, donde compartía consejos de maternidad y ganó el cariño de millones de personas en todo el mundo.

El pasado martes, un tribunal del distrito de Utah la halló culpable de maltrato infantil contra sus seis hijos. Franke admitió su responsabilidad y reconoció haber privado de comida a dos de ellos, lo que le valió la mencionada sentencia.

¿Qué se sabe sobre el caso de maltrato infantil de Ruby Franke?

La creadora de contenido fue detenida en agosto de 2022, luego de que uno de sus hijos logró escapar de su casa y llegó a la vivienda de un vecino para pedir ayuda. El menor, de tan solo 12 años de edad, reveló que su madre los maltrataba amarrándolos con cinta adhesiva y privándolos de la comida; por estos hechos, elementos del Departamento de Policía de St. George acudieron al domicilio de la creadora de contenido y la arrestaron.

Según los reportes de la policía, los menores presentaban desnutrición y tenían visibles marcas en el cuerpo. Los pequeños quedaron bajo custodia estatal, mientras que Franke enfrentó un proceso legal por el delito de maltrato infantil. Fue hasta el pasado 20 de febrero, que un juez condenó a la creadora de contenido por los cargos en su contra; su pena aún no está clara, será en los próximos días que miembros de la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Utah darán a conocer el tiempo exacto que pasará tras las rejas.

NO CREAN EN LAS FAMILIAS DE REDES! Esta es Ruby Franke quien acaba de ser condenada a 60 años de prisión por abuso de menores. Para quien no la conoce, Ruby es una famosa YouTuber estadounidense de “familia” que daba consejos parentales y de crianza. El año pasado fue… pic.twitter.com/F6sQgYGzV5 — Noelia Hazim (@HazimNoelia) February 21, 2024

Winward Law, la firma de abogados que representa a la mujer, comentaron que el maltrato infantil ocurrió cuando Ruby Franke estaba bajo la influencia de una consejera marital que la llevó a incurrir en “un sentido distorsionado de la moralidad”. Cabe mencionar que Ruby estaba casada con un hombre llamado Kevin Franke, con quien subía vides en YouTube y lograron tener hasta 2.3 millones de seguidores.

Durante su juicio, Ruby se disculpó con sus hijos, argumentando que actuó así porque “creía que la oscuridad era luz y que lo correcto era incorrecto”, agregó que ella “haría cualquier cosa en el mundo por ustedes (sus hijos). Les arrebaté todo lo lindo, seguro y bueno”. Finalmente, terminó su discurso diciendo que actualmente está tomando terapia: “durante los últimos cuatro años he decidido tomar asesoría y orientación, lo cual me ha llevado a un delirio oscuro. Mi versión distorsionada de la realidad estuvo tiempo sin control mientras me alejaba de cualquiera que me desafiara”.