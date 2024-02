¡Ya estamos con HONOR en Barcelona para el MWC! No te puedes perder estos grandes lanzamientos

Cientos de medios y creadores de contenido se han dado cita en Barcelona, España, en donde se llevará a cabo una edición más del Mobile World Congress. En esta ocasión, la marca china, HONOR nos invitó a formar parte de sus grandes lanzamientos durante el evento.

Poco a poco las sorpresas se han ido develando, sin embargo, no se ha presentado al 100% todos los productos. En las calles de Barcelona ya se vive un gran ambiente, previo a este evento que arrancará el día lunes.

Ya estamos en Barcelona para llevarle todos los detalles de los nuevos lanzamientos de @Honorglobal en el Mobile World Congress Congress 2024.#DiscoverTheMagic #MWC24 #HONORMWC2024 #HONORMagic6 pic.twitter.com/5x1K0SCg05 — Mónica Ávila (@MAvila_PN) February 24, 2024

Sin embargo, HONOR realizará su evento exclusivo el día domingo 25 de febrero a partir de las 6:30 de la mañana. En este evento se presentarán sus productos insignias como el HONOR Magic 6 Series, además del Magic V2 Series.

Asimismo, en el mismo lanzamiento no faltará la presentación de la MagicBook Pro 16 que trae varias novedades consigo. A lo largo de las últimas semanas, la empresa ha lanzado algunas “probaditas” de sus productos por medio de las redes sociales.

HONOR promete lo mejor de lo mejor…

No cabe duda que en esta ocasión, HONOR tirará la casa por la ventana y sorprenderá a sus miles de usuarios en el mundo. Dentro de las novedades, la marca revolucionará el mundo de la fotografía con sus cámaras 100% con inteligencia artificial.

Pero eso no es todo, ya que hace unos días, enviaron uno de sus nuevos modelos a la estratosfera, en donde pusieron a prueba la duración de la batería, logrando resultados espectaculares. Si no te quieres perder este y todos los detalles de HONOR en la MWC, no te pierdas las redes sociales de la misma, en donde se estará transmitiendo el día de mañana la conferencia de prensa.

